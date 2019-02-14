تركيا توقف 52 سوريا بشبهة الارتباط بداعش

أوقفت السلطات التركية الخميس 52 سوريا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش وذلك خلال عملية جرت في بورسا في شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول إن المشتبه فيهم الذين أوقفوا في خمسة مواقع مختلفة، نقلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب في بورسا، من دون أن تذكر أي تفاصل عن التحقيق الجاري.

وشهدت تركيا في 2015 و2016 سلسلة من الهجمات سقط فيها قتلى ونسبت إلى أو تبناها تنظيم داعش. وقد أدى آخرها إلى سقوط 39 قتيلا معظمهم من الأجانب في ملهى راق في اسطنبول ليلة رأس السنة في 2017.

وتقوم السلطات باستمرار باعتقال أشخاص بشبهة التورط في "الإرهاب"، وقامت بتعزيز التدابير الأمنية.

وتستقبل تركيا على أراضيها أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع في بلدهم.