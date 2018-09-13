تركيا تعلق إرسال طلاب الدراسات العليا إلى أميركا

قال مساعد وزير التعليم التركي مصطفى سافران الأربعاء إن تركيا ستعلق إرسال الطلاب إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساتهم العليا.

وأضاف المسؤول التركي خلال اجتماع نظم لمناقشة أداء التعليم، أنه سيتم إرسال الطلاب إلى جامعات في أوروبا والشرق الأقصى بدلا من أميركا.

وأشار سافران إلى أن تركيا تسدد 35 مليون دولار أمريكي للولايات المتحدة لصالح طلاب الماجستير والدكتوراة، مضيفا أنها تكلفة كبيرة على الاقتصاد التركي.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا عقب إصرار الأخيرة على احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون المقيم في تركيا منذ 26 عاما.

وفرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية توقيف قس أميركي، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من تركيا.

وخسرت الليرة التركية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار في آب/أغسطس.