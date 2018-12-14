حملة اعتقالات في صفوف الجيش التركي

أصدرت السلطات التركية الجمعة مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 جندي، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وتستمر عمليات التطهير التي بدأت إثر محاولة الانقلاب العام 2016، حيث أصدرت النيابة العامة في اسطنبول لمكافحة الإرهاب مذكرات توقيف بحق 219 جنديا في الخدمة بينهم أربعة عقداء، بحسب الوكالة.

وتشتبه السلطات بارتباط هؤلاء الجنود بالداعية فتح الله غولن، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتهمه بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في 2016.

وفي إطار تحقيق آخر، صدرت مذكرات توقيف الجمعة بحق 48 شخصا معظمهم موظفون في مجال صناعة الأسلحة ويشتبه أيضا بصلتهم بغولن، بحسب ما أكد مكتب النائب العام في أنقرة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما، أي تورط في محاولة الانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب، قامت السلطات التركية بعمليات تطهير واسعة بشكل غير مسبوق. وقد أوقف أكثر من 55 ألف شخص، وأقيل 140 ألفا أو منعوا من أداء وظائفهم.

ولم تتراجع وتيرة هذه التوقيفات على ما يبدو، لأن السلطات تعلن عمليات دهم جديدة كل أسبوع تقريبا.

وبالإضافة إلى مشتبه بصلتهم بحركة غولن أو آخرين مرتبطين بها، استهدفت عمليات التطهير أيضا معارضين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام معارضة، ما أثار انتقادات البلدان الأوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.