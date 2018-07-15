محاولة انقلاب 2016: نقطة تحول في تاريخ تركيا

في التاسعة من مساء 15 تموز/يوليو 2016، فوجئ سكان إسطنبول بحركة غريبة في الشوارع، عشرات المدرعات والدبابات بدأت في الانتشار لحراسة الأماكن الحيوية. بعد دقائق، اقتحم أربعة جنود استديو نشرة الأخبار المسائية التركي الحكومي "تي آر تي" وأجبروا المذيعة تيجان كاراش على قراءة بيان يعلن "السيطرة على مقاليد الحكم" وفرض حالة الطوارئ.

أغلق الجيش الجسور في إسطنبول وحوصر مبنى البرلمان بأنقرة، وتقاتل رجال الجيش والشرطة في شوارع منطقة الفاتح، وتعرض مبنى البرلمان ومقر القوات الخاصة التابعة للشرطة للقصف. تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاتصال عبر تطبيق "فيس تايم" على هاتفه الجوال بمحطة "سي أن أن تورك"، ليدعوا أنصاره، من على متن طائرة محلقة، إلى النزول للشوارع قبل أن يصل إلى إسطنبول ويتحدث إلى مواطنين متجمهرين خارج مطار كمال أتاتورك، لتبدأ الأمور تسير عكس ما خطط إليه منفذو محاولة الانقلاب. ومع شروق شمس 16 تموز/يوليو، أعلن فشل محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 250 شخصا وإصابة ألفين آخرين، ومستقبل غير واضح المعالم للتجربة الديموقراطية التركية.

​حالة الطوارئ البداية كانت مع حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان في 20 تموز/يوليو بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب، ولا تزال حالة الطوارئ مستمرة في تركيا ومن المتوقع أن تنتهي الأربعاء المقبل بعد شهور طويلة من مطالبات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بإلغائها. شهدت فترة الطوارئ اعتقال خصوم سياسيين لأردوغان ومعارضين كثر بتهم من بينها دعم محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف ورائها. تسعة نواب برلمانيين منتمين لـ"حزب الشعوب الديموقراطي"، وهو حزب يساري معارض، اعتقلوا ومن بينهم قياديان بالحزب، رهن الحبس الاحتياطي تمهيدا للمحاكمة، بالإضافة إلى اعتقال 60 رئيس بلدية منتخبا ينتمون إلى "حزب المناطق الديمقراطي" المتحالف مع "حزب الشعوب الديمقراطي". وطالت الاعتقالات صحافيين ومدنيين وعسكريين وحقوقيين، حتى وصل عدد المعتقلين في تركيا إلى أكثر من 160 آلفا وفقا لآخر الإحصاءات. وأقيل 160 آلف موظف من ضمنهم عسكريون ومعلمون وأطباء وأكاديميون وموظفون حكوميون ومحليون، حسب تقارير منظمات حقوقية. وأغلقت أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام. وصدر قبل أيام قرار بعزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة، وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم. النظام السياسي

​النظام الرئاسي كان هدفا يسعى إليه الرئيس التركي لسنين طويلة وسط معارضة مستمرة من جانب الأحزاب والحركات السياسية. ولم يكن سهلا تحويل النظام البرلماني إلى رئاسي في الدستور التركي قبل محاولة الانقلاب، وسط شديدة من جانب رفاق أردوغان القدامى أنفسهم مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ورئيس الجمهورية السابق عبدالله غول. وأجرى أردوغان استفتاء على تعديلات دستورية جديدة في 2017، على إثرها تحول نظام الدولة من برلماني إلى رئاسي وأعطى رئيس الجمهورية صلاحيات تمكنه من بسط سيطرته على جميع مفاصل الدولة. تم تمرير التعديلات وحاز الدستور الجديد على نسبة 51.41 في المئة من إجمالي الأصوات، لكن يظل تطبيق الدستور الجديد مرهونا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن أجل تحقيق ذلك، باغت أردوغان المعارضة بتبكير موعد الانتخابات لتكون في 24 حزيران/يونيو 2018 بدلا من عام 2019.

واستهدف أردوغان أيضا منافسه في الانتخابات الرئاسية والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، والذي اعتقل سابقا على خلفية دعمه لمحاولة الانقلاب الفاشل. في النهاية حقق أردوغان فوزا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، بينما استطاع تحالف الشعب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحصول على 53.66 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات البرلمانية. الاقتصاد لم يكن الاقتصاد التركي بمعزل عن الأحداث السياسية. ورغم صمود الليرة في الفترة الأولى عقب محاولة الإنقلاب، إلا أنه مع نهاية عام 2017 بدأت العملة المحلية في التراجع دراماتيكيا أمام سعر الدولار الأميركية. وبدأ سعر الليرة في الانخفاض لمستويات قياسية في آيار/مايو الماضي لتصل إلى 4.9 أمام الدولار، بعد أعلن أردوغان عن نيته في فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية عقب الانتخابات الرئاسية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أصدرت تحذيرا بشأن مسعى إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي. هيكلة الجيش