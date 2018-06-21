روسيا تعتقل مسؤولة عن بناء أول مفاعل نووي تركي

أوقفت الشرطة الروسية الخميس كارينا تسوركان عضوة مجلس إدارة شركة RAO الروسية المسؤولة عن عن بناء أول مفاعل نووي تركي، وفقا لصحيفة كومرسانت الروسية.

ورغم أن موقع الشركة يعرف تسوركان بكونها تحمل الجنسية الروسية، أوضحت مواقع روسية أنها تحمل الجنسية المولودوفية وسعت للحصول على الجنسية الروسية.

وأشارت تقارير إلى أن أجهزة الأمن كانت تتتبع تسوركان لمدة طويلة قبل توقيفها، مشيرة إلى أن محكمة موسكو أرسلتها إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة عقب إيقافها.

وقد تواجه تسوركان حكما بالسجن لمدة 20 عاما إذا ثبت ضدها تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.

وحتى آذار/مارس 2017، كانت تسوركان عضوة في مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن بناء أول مفاعل نووي في تركيا بمدينة أكويو بمحافظة مرسين الجنوبية.

لكن في شباط/فبراير 2018 انسحب الشركاء الأتراك، معللين ذلك بعدم قدرتهم على الاتفاق على الشروط التجارية للمشروع.