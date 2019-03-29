تركيا: سنحترم صفقة إس-400

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة إن أنقرة ستحترم صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات إف-35 الأميركية.

وأضاف جاويش أوغلو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا، أن أنقرة لا تنوي بيع أنظمة إس-400 لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.

وقال إن واشنطن تصدر "تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات إف-35".

وقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

وتعتزم تركيا شراء مئة مقاتلة إف-35، فيما بدأ طيارون أتراك التدرب مع نظرائهم في الولايات المتحدة. واستثمرت أنقرة نحو مليار دولار في هذا البرنامج، وبالتالي فإن أي قرار أميركي يمنع وصول المقاتلات سيمثل خرقا للعقد. وتقول مصادر إن واشنطن سوف تكون مستعدة لتعويض أنقرة ماديا.