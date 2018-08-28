'فرمان' من 'الداخلية': صور أردوغان في كل مكان

أرسلت وزارة الداخلية التركية أمرا إلى جميع المؤسسات الحكومية الأحد، بتعليق صورة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في جميع مداخل المؤسسات التابعة للوزارة.

ونشر مغردون أتراك صورة للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والذي حمل إمضاء الوزير سليمان صويلو.

وحسب التعميم، فإنه يتوجب على المسؤولين تعليق صور ملونة للرئيس على مداخل المباني بأبعاد 50*70 سم، بحسب صحيفة Zaman التركية.

وشمل الأمر مؤسسات مثل الوحدات المركزية التابعة للوزارة، والقيادة العامة للدرك، والمديرية العامة للأمن، وقيادة أمن السواحل، والمديرية العامة لإدارة الهجرة، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وولايات 81 مدينة.

وكان الرئيس السابق للبرلمان التركي إسماعيل كهرمان أشار إلى وجوب تعليق صور أردوغان في جميع المؤسسات الرسمية بصفته رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن جميع المؤسسات الحكومية في تركيا لا تخلو من صورة لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والذي لا تزال سياساته محل انتقاد من جانب المحافظين رغم مرور 80 عاما على وفاته.