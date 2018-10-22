تركيا: لن يبقى سر في قضية خاشقجي

تعهدت الرئاسة التركية الاثنين بـ"ألا يبقى سر" في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي "منذ البداية، خط رئيسنا واضح: لن يبقى سر بشأن هذه القضية. على المستوى القضائي، سنذهب إلى عمق هذه القضية. هدفنا الأخير هو الكشف عن كل جوانبها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد أنه سيكشف الثلاثاء "الحقيقة كاملة" عن القضية.

كما نشرت وسائل الإعلام التركية الاثنين معلومات جديدة تشير، بحسب قولها، إلى "تورط" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العملية.

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة إن المسؤول الأمني السعودي ماهر عبد العزيز مترب المشتبه بأنه قائد العملية، اتصل ببدر العساكر، مدير مكتب الأمير محمد "أربع مرات بعد الجريمة".

وعثر المحققون الأتراك في القضية على سيارة تحمل لوحة تسجيل دبلوماسية سعودية في موقف سيارات تحت الأرض في منطقة سلطان غازي شمال اسطنبول.

وقالت وسائل إعلام محلية الاثنين إنه تم منع السلطات التركية من تفتيش السيارة بسبب عدم الحصول على تصريح من القنصلية السعودية، مرجحة السماح بذلك الثلاثاء.