السلطات التركية تصدر مذكرات توقيف بحق 71 شخصا

أصدرت السلطات القضائية في تركيا مذكرات توقيف بحق 71 مشتبها فيهم بالانتماء لمنظمة فتح الله غولن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الأربعاء.

والمشتبه فيهم 61 عسكريا بينهم 36 ما زالوا في الخدمة، و10 "أئمة سريين".

وقد تم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 39 من المشتبه فيهم من بينهم 33 جنديا في عمليات متزامنة نفذتها وحدات أمنية في 23 محافظة في تركيا.

ووفقا للحكومة التركية فان منظمة فتح الله غولن بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن متهمة بتدبير المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو عام 2016 والتي خلفت 251 قتيلا وأكثر من 2000 جريح.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون حملة ما بعد محاولة الانقلاب التي جرى أغلبها أثناء حالة طوارئ أعلنتها البلاد بعد فترة وجيزة من الانقلاب وظلت سارية حتى تموز/يوليو 2018.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.