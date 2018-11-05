تركيا.. مذكرة اعتقال بحق 'تاجر الذهب'

أمرت السلطات التركية باعتقال تاجر الذهب الشهير رضا ضراب، المحتجز في الولايات المتحدة في قضية لها علاقة بمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية.

وقال وكالة أنباء الأناضول يوم الاثنين إن محكمة في اسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه بأعمال ترميم غير قانونية في منزله بمنطقة بيكوز بإسطنبول، كجزء من القضية التي يواجه فيها عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.

ويحمل ضراب (34 عاما) الجنسيتين التركية والإيرانية، وكان قد اعتقل في الولايات المتحدة عام 2016 في قضية متعلقة بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وهي القضية ذاتها التي يحاكم فيها محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق في بنك "خلق" المملوك للدولة التركية، وهو معتقل أيضا في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي العام الماضي اعترف ضراب بذنبه في القضية وقدم إفادات ضد أتيلا.

ولم يتضح ما إذا كان بإمكان السلطات التركية اتخاذ إجراء بشأن أمر الاعتقال الجديد إلى أن يتم الإفراج عن ضراب من الاحتجاز في الولايات المتحدة.

وتسببت قضية أتيلا في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وقد اعتبرها الرئيس رجب طيب ارودغان هجوما على تركيا بدوافع سياسية.