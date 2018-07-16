تركيا.. مشروع قانون لـ'مكافحة الإرهاب' بدل حالة الطوارئ

رفع الحزب الحاكم في تركيا الاثنين إلى البرلمان مشروع قانون "لمكافحة الإرهاب" لتعزيز صلاحيات السلطات، في حين ترفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عامين هذا الأسبوع.

واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان وفق وكالة أنباء الأناضول، على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.

وأفادت الوكالة بأن النص يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه فيهم.

وقال زعيم كتلة حزب العدالة البرلمانية بولند توران إن النص الذي يتضمن 28 مادة أرسل إلى أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن حزبه يرغب في إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب الأسبوع المقبل.

ويأتي الإعلان في حين أن حالة الطوارئ مطبقة منذ عامين على أن ترفع مساء الأربعاء بحسب الحكومة.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين إن "حالة الطوارئ ستنتهي خلال بضعة ايام. وهذا لا يعني ان محاربتنا للارهاب ستنتهي".

وحالة الطوارئ التي توسع صلاحيات قوات الأمن فرضت بعد أيام على الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016. وطبقت في 20 تموز/يوليو لفترة أولى من ثلاثة أشهر تم تمديدها مرارا ما أثار انتقادات شديدة.

ومنذ عامين سجن 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم.