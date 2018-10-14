تركيا.. مقتل 15 مهاجرا بينهم أطفال في تحطم شاحنة

قتل 15 شخصا بينهم أطفال الأحد عندما انحرفت عربة تقل مهاجرين عن طريق سريع وسقطت في قاع نهر بغرب تركيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكانت العربة التي يعتقد أنها شاحنة، في طريقها من بلدة أيدن باتجاه مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

ولم تتضح بعد هويات المهاجرين ولا المكان الذي كانوا يقصدونه.

وأظهرت مشاهد التلفزيون التركي حطام العربة، وهرع عدد كبير من عناصر الإغاثة إلى مكان الحادث.

وتعد تركيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من بلادهم في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا هربا من الحروب والفقر، سعيا لحياة أفضل في أوروبا عن طريق اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وعبر مليون مهاجر من تركيا إلى اليونان في 2015، معظمهم في مراكب، متسببين بأزمة فرضت اتفاقا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين.

وتراجعت أعداد المهاجرين منذ التوصل للاتفاق لكن البعض ما زالوا يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا اليونان بحرا حتى الآن هذا العام، وقضى 118 مهاجر غرقا في محاولة العبور.