تركيا: نعتقد أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية

قالت السلطات التركية إنها تعتقد أن الصحافي السعودي المعروف جمال خاشقجي قتل داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب ما نقل مصدران تركيان السبت.

وقال أحد المصدرين إن "التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ونعتقد أن الجريمة خـُطط لها مسبقا، ثم جرى نقل جثمانه إلى خارج مبنى القنصلية".

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لكن المصدر لم يوضح كيفية التوصل إلى هذا التقييم.

خطيبة خاشقجي واسمها خديجة علقت على هذه الأنباء، مؤكد أنه حي ولا يزال مختطفا.