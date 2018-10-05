تركيا.. وقفة أمام القنصلية السعودية تضامنا مع خاشقجي

نظمت الجمعة وقفة تضامنية شارك فيها صحافيون وناشطون دعوا إلى "الإفراج" عن الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي "فُقد الاتصال به" منذ الثلاثاء.

وفُقد أثر خاشقجي الذي يكتب مقالات رأي لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية ظهر الثلاثاء.

وتقول خطيبة خاشقجي التركية خديجة أ. (36 عاما) إن خطيبها دخل إلى القنصلية لتسلم أوراق رسمية من أجل اتمام زواجه ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وبحسب السلطات التركية فإن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية، في حين تؤكد السعودية أنه غادرها الثلاثاء بعد اتمام معاملاته.

ويقيم خاشقجي في الولايات المتحدة منذ العام الفائت خشية اعتقاله بعدما انتقد قرارات أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتدخل العسكري السعودي في اليمن.