مصر.. تركي آل الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، إنه قرر سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء له في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "لمصر مكانة كبيرة في قلبي، ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عن ما سلف، والمسامح كريم."

وعرف عن آل الشيخ سجاله مع عدد من المعارضين لاستثماراته داخل مصر، حيث يتعرض لهجوم من مغردين وصلت غلى حد "إهانته".

وكان من بين هؤلاء الصحفي نصري عصمت، وقد توعد آل الشيخ برفع قضية ضده عند عودته إلى مصر في فبراير الماضي، لكن يبدو أن آل الشيخ قد تراجع عن قراره مؤخرا.

وتقدم حمد حموده المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن آل الشيخ، ببلاغ للنائب العام، ضد 23 شخص بتهمة الإساءة للعلاقات المصرية السعودية والإضرار بالاقتصاد المصرى والسب والقذف.

وجاء في نص الدعوى، أن هؤلاء قاموا بنشر شائعات وتكهنات وانطباعات ومعلومات غير دقيقة، علي مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة ومغلوطة، فضلا عن السب والقذف.

وكان هؤلاء قد هاجموا آل الشيخ عندما طالب برد الأموال التي أعطاها للنادي الأهلي المصري.

​يذكر أن آل الشيخ، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة في السعودية، مستثمر معروف في عالم كرة القدم لسنوات عديدة، وقد اشترى نادي بيراميدز المصري (الأسيوطي سبورت سابقا) في عام 2018.

وباع آل الشيخ حصته في نادي بيراميدز بعد قيادته إلى المركز الثالث في الدوري وراء الأهلي والزمالك بعد منافسته عملاقي القاهرة لفترات، إثر دعم صفوفه بصفقات كبيرة ولاعبين مثل البرازيلي كينو والسوري عمر خريبين والحارس أحمد الشناوي ولاعب الوسط عبدالله السعيد.

كما استقال آل الشيخ في يونيو الماضي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد توليه المنصب في أواخر 2017.