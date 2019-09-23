ترامب والسيسي يعلقان على الاحتجاجات في مصر

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، وقال إن جميع دول العالم تشهد مظاهرات.

وقال ترامب للصحافيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة، إن "التظاهرات في مصر لا تقلقني"، وأردف "حتى أنا كنت أواجه مظاهرات".

وأكد ترامب أن الرئيس المصري "محترم جدا".

الرئيس المصري من جانبه، قال عندما سئل عن الاحتجاجات المحدودة في بلاده إن "الرأي العام في مصر لن يقبل بعودة الإسلام السياسي إلى الحكم".

وخرج مئات المواطنين مساء الجمعة والسبت، إلى ميادين وشوارع في القاهرة وعدد من المدن الأخرى، يرددون هتافات ضد السيسي ويدعون لـ"سقوط النظام".

لكن الصورة لا تزال ضبابية، ويبدو أن مصر تسير على صفيح ساخن، حتى أن الجيش تدخل للتحذير من الصحفات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتحدث باسمه داعية إلى النزول للشوارع للتظاهر ضد رئيس البلاد.

وخلال ست سنوات حتى الآن من حكم السيسي للبلاد، لم تشهد مصر تظاهرات بشكل ملحوظ سوى مرة واحدة، وكانت عندما قام الرئيس في حزيران 2017 بالتصديق على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.