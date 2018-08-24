ترودو: كندا تواصل التعامل دبلوماسيا مع السعودية

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الخميس إن حكومته تواصل "التعامل دبلوماسيا" مع السعودية، وذلك بعد أزمة في العلاقات بين البلدين على خلفية مطالبة أوتاوا للرياض بإطلاق سراح نشطاء مجتمع مدني.

وأوضح ترودو للصحافيين: "نواصل التعامل دبلوماسيا مع السعودية. أعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "في الوقت نفسه نعبر عن مخاوفنا إزاء الحكم الذي أصدرته السعودية ومخاوفنا بشأن الدفاع عن حقوق الانسان وقيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم“.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول تقارير بأن المدعي العام السعودي يسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين.

وجمدت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت بعودة جميع الطلاب السعوديين بالعودة إلى البلاد وذلك بعد غضبها من تغريدة لوزيرة خارجية كندا طالبت فيها بإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني.