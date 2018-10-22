ترودو لا يستبعد إلغاء صفقة أسلحة مع السعودية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترودو خلال المقابلة التي سجلت الخميس إن بلاده تعتزم "الدفاع دوما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".

وردا على سؤال عما إذا كانت كندا ستبقي على صفقة التسليح الضخمة المبرمة بينها وبين والسعودية والتي تقضي بشراء الرياض مدرعات خفيفة من أوتاوا بقيمة 9.9 مليار يورو، قال ترودو إنه "في هذا العقد هناك بنود يجب اتباعها فيما خص طريقة استخدام ما نبيعه لهم".

وأضاف "إذا لم يتبعوا هذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغي العقد".

وأوضح رئيس الوزراء الليبرالي أن هذا العقد الذي انتقدته بشدة منظمات تدافع عن حقوق الإنسان لم تبرمه حكومته بل الحكومة المحافظة التي سبقتها.

وكانت أوتاوا أعربت العام الماضي عن خشيتها من أن تستخدم الرياض هذه المصفّحات الخفيفة في عمليات قمع في شرق المملكة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت الأحد إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي في أعقاب إعلان الرياض أن خاشقجي قتل على أيدي عناصر سعوديين داخل قنصليتها في إسطنبول.

وبعيد هذا الإعلان السعودي قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن الوقائع التي سردتها الرياض "غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية"، مطالبة بإجراء "تحقيق معمق".

وجمدت السعودية في آب/أغسطس الماضي التجارة مع كندا وأوقفت واردات القمح وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة إلى المملكة، بعد أن دعت أوتاوا الرياض إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين.

وأعلنت فريلاند في الـ27 من الشهر ذاته رفض بلادها التراجع فيما يتعلق بالخلاف مع السعودية، مشيرة إلى أن بلادها "ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم".