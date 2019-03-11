ترامب يقترح موازنة قياسية لـ2020

قدم الرئيس دونالد ترامب الاثنين مقترح موازنة فدرالية قياسية لعام 2020 تصل إلى 4.7 تريليون دولار، معتمدا على توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمئة.

وفي خطاب إلى الكونغرس، قال ترامب إن أميركا تعيش "معجزة اقتصادية". ويشمل المقترح طلبا بتمويل يبلغ 8.6 مليار دولار لبناء جدار على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

ويتضمن كذلك زيادة قدرها 4.9 في المئة في موازنة الدفاع (لتصل إلى 750 مليار دولار)، وكذلك إنشاء قوة الفضاء كفرع جديد للجيش الأميركي.

ويخفض المقترح الإنفاق المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وهو أكبر اقتطاع في التاريخ الأميركي.

ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة للعام المقبل 1.1 تريليون وهو الرقم الأعلى خلال عقد.

وحسب وكالة أسوشيتدبرس، فإن المقترحات الرئاسية للموازنة "عادة ما ترى على أنها مخططات تطلعية نادرا ما تفعّل كسياسات وأن مقترح ترامب للعام المالي الجديد الذي يبدأ في تشرين الأول أكتوبر، يعد لمواجهة مع الكونغرس حول الأولويات ومن بينها دفعه نحو إنفاق 8.6 مليار دولار على الجدار الحدودي مع المكسيك".