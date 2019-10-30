وسط الاحتجاجات.. فيديو يرصد ظهور الساعدي في بغداد

نشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو قصير جدا يظهر فيه قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي يتجول بسيارة في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد فجر الأربعاء.

وهذا هو أول ظهور علني للساعدي منذ إقالته من منصبه في سبتمبر الماضي ونقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

وذكر ناشطون أن الساعدي كان يتجول في منطقة زيونة شرقي بغداد، بالتزامن مع نزول آلاف العراقيين للشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة.

وكانت أنباء تحدثت أن السلطات العراقية وضعت الساعدي تحت الإقامة الجبرية وسحبت منه جميع هواتفه النقالة منذ إقالته من منصبه.

وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار.

وإذ لم يشر الأمر الديواني إلى أسباب القرار، يرى مراقبون أنه نتيجة الانقسام الداخلي بين القوى والأحزاب النافذة، إلى جانب التدخل الخارجي في شؤون الأمن والدفاع، خصوصاً بين حليفتي العراقي الكبيرتين، الولايات المتحدة وإيران.

وللساعدي صولات وجولات على الجبهات خلال عمليات القضاء على تنظيم داعش. فقد قاد عمليات تحرير بيجي وتكريت في العام 2015، ثم معارك الفلوجة في العام 2016، حين سطع نجمه.

ومطلع العام 2017، تم تعيينه قائدا لعمليات تحرير مدينة الموصل، ويصفه كثيرون بأنه "أيقونة النصر".

ونجا الساعدي من محاولات اغتيال عدة، بسيارات مفخخة أو عبر عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك ضد تنظيم داعش.