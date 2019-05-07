تزوج حبيبته قبل ساعات من وفاته

قبل أن يفارق الحياة، حقق جندي أميركي متقاعد رغبة أخيرة، وهي الزواج من حبيبته.

تريستين لاو، جندي سابق أصيب بمرض السرطان، استطاع الزواج من خطيبته تيانا قبل خمس ساعات فقط من وفاته.

التحق لاو بالجيش الأميركي في تموز/يوليو 2016 ثم خرج من الخدمة في نيسان/أبريل 2018 لأسباب صحية، وبعدها التحق بجامعة شمال آيوا UNI بين عامي 2018 و2019.

تقدم لاو مؤخرا بخطبة الفتاة التي أحبها، ولم تمر سوى ساعات حتى علم الأهل بضرورة إتمام الزواج بأسرع وقت ممكن، فقد أبلغهم الأطباء بأن معركة المحارب القديم مع سرطان الكبد أوشكت على الانتهاء لصالح المرض اللعين.

وبالفعل فارق لاو الحياة يوم 27 نيسان/أبريل الماضي عن عمر 20 عاما، لكن بعد أن حقق أمنية أخيرة، وهي الزواج من خطيبته وحبيبته.

خلال حفل نظمه الأهل والأصدقاء للاو وهو على فراش المرض بمدينة ويفرلي بولاية آيوا، عاش الزوجان لحظات سعيدة برفقة الأهل والأصدقاء.

حبيبته قالت إنها تزوجت من "حب حياتها" ونصحت الأحبة بالبوح بمشاعرهم تجاه من يحبون قبل فوات الأوان.