مليونير تايلاندي يبحث عن عريس لابنته

أعلن مليونير تايلندي عزمه إجراء منافسة من أجل تزويج ابنته، يحصل فيها سعيد الحظ على 10 ملايين بات (ما يقارب 320 ألف دولار).

ويرغب المليونير أرنون رودثونغ (58 عاما) في التقاعد ومنح ابنته كارنسيتا (26 عاما) أعماله، ولكنه يريدها أن تكون برفقة شريك حياتها قبل ذلك.

الزوج المنتظر يجب ألا يكون متعاطيا للمخدرات ولا يلعب القمار.

​وأعلن رودثونغ الذي جمع ثروته من زراعة فاكهة الدوريان الاستوائية، تلقيه 100 طلب للزواج، حسب ما نشرت وسيلة إعلام محلية.

وقال الأب إنه سيعلن الشخص المناسب من بين المتقدمين في مطلع نيسان/ أبريل من العام الحالي.