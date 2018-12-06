تساؤل سعودي: هل غلق المحال خلال الصلاة ضرورة؟

مرة أخرى يثار جدل مجتمعي في السعودية حول قضية إغلاق المحال خلال أوقات الصلاة.

هذه المرة حدث النقاش داخل مجلس الشورى السعودي، حيث طالب عضو لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس عبد المحسن آل الشيخ الأربعاء بتبني توصية عدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق خلال أوقات الصلاة.

وكان الدافع الذي أوضحه عبدالمحسن آل الشيخ هو "تيسير أمور الدنيا للناس"، مبررا ذلك بأن هناك أعذار شرعية مباحة للتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة، مثل المرض والسفر.

وقال آل الشيخ أمام المجلس إن "الحاجة تكون ضرورية للصيدليات ومحطات الوقود، لتزود المسافر بالوقود، أو لحاجته إلى دواء من الصيدلية".

وانقسم رواد منصات التواصل الاجتماعي حول توصية عضو مجلس الشورى، إذ يرى مؤيدوه أن الضرورة أو الحاجة تبرر الإغلاق وقت الصلاة.

وأشار بعضهم إلى أن كثيرين يغلقون محالهم ويجلسون داخلها في أوقات الصلاة.

أما المعترضون، فيرون أن غلق المحال سياسة مستمرة منذ عقود ولم يتضرر أحد منها، ولا مانع أن ينتظر الناس حتى ينتهي أصحاب المحال من الصلاة، مضيفين أن غلق المحال أثناء الصلاة مما يميز بلادهم على حد تعبيرهم.

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