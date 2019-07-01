تستعد للكليات العسكرية؟ نصائح من خبير أميركي

لا ينتهي طلاب الثانوية العامة في العالم العربي من دراستهم إلا وقد اكتسبوا على الأغلب بعض الوزن الزائد الذي يصعب فقدانه في وقت قصير.

ويضطر بعض الطلاب إلى الضغط على أنفسهم خلال أسابيع لفقدان الوزن من أجل اجتياز اختبارات الالتحاق بالكليات العسكرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

جيري، شاب أميركي في مقتبل عمره أرسل لخبير اللياقة البدنية والجندي السابق بقوات العمليات الخاصة في البحرية الأميركية "Navy Seals" ا ستو سميث، يسأله عن كيفية فقدان الوزن كي يستطيع الالتحاق بقوات الحرس الوطني الأميركي.

وزن جيري، كان يقارب 136 كيلوغراما، وكان يحتاج لفقدان 45 كيلوغراما، ليصبح وزنه مناسبا لطوله (١٨٢ سنيمترا) وقد بدأ ممارسة تمارين الركض لمدة أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.

أرسل الشاب الأميركي رسالة يستعين بها بسميث، والذي رد عليه بعدة نصائح عبر مقال على موقع "ميليتاري"، كانت كالتالي:

1- نصح سميث الشاب الأميركي بممارسة تمارين الركض التي لا تعتمد على اصطدام القدم مع سطح الأرض نظرا للوزن الزائد، إذ قد يؤدي العكس إلى إصابات في العظام والركبة.

2- عدم البدء في الركض إلا عند الوصول لوزن 113 كيلوغراما حتى يخف الضغط على مفاصل الركبة، وقد يكتفي بالركض لمسافة ربع ميل في الوقت الحالي، مع التركيز على آلات "الإلبتيكال"، والدراجات، والتجديف، والسباحة.

تمرين على آلة الإلبتيكال

3- سيعيق الوزن الزائد المصاب بالبدانة من ممارسة بعض التمارين مثل تمارين الضغط، إذ قد يؤدي الحمل الزائد إلى إصابات بالكتف.

4- التمرين البديل سيكون باستخدام آلات رفع الأثقال بالصالات الرياضية وبالتحديد تمرين Pulldowns، والتجديف وتمرينات عضلة "البايسبس"، ومن شأن هذه التمرينات أن تنشط العضلات العليا مثلما تفعل تمارين الضغط.

كيفية تنفيذ Pulldowns بطريقة صحيحة

5- زيادة صعوبة التمارين كل أسبوع بينما تتحسن لياقتك البدنية، مثل زيادة عدات التمارين، أو زيادة وقت الجري أو عدد الأميال.