'ثغرة في آبل'.. حملة تستهدف حواسيب مسؤولين بالخليج

تستهدف مجموعة مخترقين حواسيب مسؤولين حكوميين في دول الخليج مستغلين ثغرات في الحواسيب التي تنتجها شركة "آبل"، حسب تقرير لمجلة "فوربس" الخميس.

ونقلت المجلة عن طه كريم الباحث في شركة الأمن الرقمي الإماراتية "دارك ماتر" قوله إن مجموعة المخترقين التي تحمل اسم "ويند شيفت" تستهدف أفرادا يعملون في وزارات وهيئات حكومية وبمؤسسات البنية التحتية الحيوية في دول أعضاء بمنظمة التعاون الخليجي.

ويقول كريم إن المخترقين وجدوا طريقة لـ "تخطي كافة إجراءات الأمن الخاصة بـ (نظام تشغيل) ماك أو أس" الذي تستخدمه حواسيب آبل.

وتتم عمليات الاختراق المستمرة منذ 2016، عبر إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني يطلق عند الضغط عليه فيروسا يسمى "ويند تيل" أو "ويند تيب" يقوم بسحب ملفات وأخذ صور لسطح مكتب الحاسوب بشكل مستمر.

وبعد التواصل معها حول تلك الهجمات الإلكترونية، قالت "آبل" إن الثغرات أغلقت، حسب الباحث ذاته.