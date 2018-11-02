تستهدف قطاع الذهب.. واشنطن تفرض عقوبات على فنزويلا

فرض البيت الأبيض الخميس عقوبات جديدة "قاسية" على فنزويلا، متهما كراكاس بأنها تشكل مع كوبا ونيكاراغوا "مثلث الطغيان" في أميركا اللاتينية.

وأعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بحسب نص خطاب ألقاه في ميامي أن هذه العقوبات تستهدف خصوصا قطاع الذهب في فنزويلا الذي "يستخدمه النظام لتمويل أنشطة غير قانونية وملء خزائنه ودعم مجموعات إجرامية".

وقال بولتون: "إن مثلث الطغيان في هذه القارة لن يصمد إلى الأبد" في إشارة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وأضاف "على غرار كل الأنظمة والعقائد الاستبدادية، إنها آيلة إلى الزوال".

وجاءت العقوبات الجديدة ضد فنزويلا في مرسوم تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب.

وتصوب العقوبات التي تستهدف قطاع الذهب في فنزويلا، على مصدر مهم للعائدات لنظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي يعتمد على عمليات "فساد أو خداع"، بحسب بولتون.

وأعلن مستشار الأمن القومي أيضا أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات جديدة على أكثر من عشرين كيانا تنتمي إلى الجيش أو إلى أجهزة الاستخبارات الكوبية أو تسيطر عليها تلك الأجهزة.

وقال بولتون إن رئيسي فنزويلا ونيكاراغوا مستبدان "يائسان" انضما لنظيرهما الكوبي في "الممارسات القمعية نفسها من السجن التعسفي والتعذيب والقتل".

وفي تصويبه على نيكاراغوا قال بولتون إن نظام الرئيس دانييل أورتيغا "محا كليا" المؤسسات الديموقراطية وخنق حرية التعبير وفرض سياسة قاتلة على المعارضين السياسيين.

وحتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومبكرة "فإن النظام في نيكاراغوا، على غرار فنزويلا وكوبا، سيشعر بكامل ثقل نظام العقوبات الأميركي القوي".

واتخذ ترامب موقفا من كوبا أكثر تشددا من موقف سلفه باراك أوباما الذي أعاد إقامة علاقات دبلوماسية مع هافانا وفتح السفارة الأميركية هناك.

واتهمت واشنطن هافانا بشن نوع من الهجمات "الصوتية" ضد دبلوماسيين في السفارة، وقلصت عدد الموظفين فيها.