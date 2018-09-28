'تسجيل الخروج'.. فيسبوك يربك مستخدميه

فوجئ عدد من مستخدمي شبكة فيسبوك حول العالم صباح الجمعة من تسجيل "خروج" من حسابتهم بشكل تلقائي، ما اثار حالة من الغرباك لدى المستخدمين.

وظهرت لدى العديد من المستخدمين رسالة "“Session expired, please log in again

وقال مستخدمون إن المشكلة شملت موقع فيسبوك وتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر، وأثار هذا الأمر قلق بعض المستخدمين الذين اعتقدوا أن حساباتهم تمت سرقتها.