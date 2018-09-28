'تسجيل الخروج'.. فيسبوك يربك مستخدميه

فوجئ عدد من مستخدمي شبكة فيسبوك حول العالم صباح الجمعة من تسجيل "خروج" من حسابتهم بشكل تلقائي، ما اثار حالة من الغرباك لدى المستخدمين.
وظهرت لدى العديد من المستخدمين رسالة "“Session expired, please log in again
وقال مستخدمون إن المشكلة شملت موقع فيسبوك وتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر، وأثار هذا الأمر قلق بعض المستخدمين الذين اعتقدوا أن حساباتهم تمت سرقتها.
Did anyone else just get logged out of their #Facebook mobile app without any notice? Both Nabeela & I got logged out from our mobile apps and Facebook notified us to sign back in. Anyone else faced this too?— Syed Rakib Al Hasan (@syedrakib) September 28, 2018
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