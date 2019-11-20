تسخين السيارة ضروري أم لا؟ خبيرة أميركية تجيب

يعمد كثير من السائقين على الانتظار لدقائق بعد تشغيل السيارة وذلك لاعتقادهم أن هذه الفترة ضرورية لتسخين محرك السيارة قبل الانطلاق.

لكن هل هذا ضروري فعلا؟ وهل يؤثر على أداء السيارة في الطريق؟

الجواب هو لا، بحسب مديرة الشؤون العامة في رابطة السيارات الأميركية تريسي نوبلز.

وتقول نوبلز إن "المركبات اليوم أكثر تطورا مما كانت عليه قبل 15 أو 20 عاما، عندما كانت هناك توصية بضرورة تسخينها".

وتضيف: "اليوم تحتاج فقط إلى نحو 30 ثانية قبل المضي قدما إذا كان عمر سيارتك أقل من 10 سنوات".

وتشير نوبلز إلى أن "محركات السيارات كانت تستخدم في السابق أنظمة اشتعال تحتاج إلى نحو ثلاث دقائق من أجل خلط البنزين مع الهواء، ولهذا كان من المفيد تسخين السيارة".

وتابعت أن "السيارات المباعة اليوم مزودة بأنظمة إشعال وحقن وقود كهربائية تبدأ عملها بسرعة بغض النظر عن درجة الحرارة".

فإذا كنت من الاشخاص الذين ينتظرون لفترة قبل قيادة سياراتهم، فأنت ببساطة تضيع وقتك وفقا لنوبلز، وتضيف "ما عليك الآن سوى ربط حزام الأمان ووضع هاتفك على جنب والانطلاق".

يشار إلى أن ولاية نيوجيرزي الأميركية شرعت قانونا مؤخرا يقضي بفرض غرامة قدرها 250 دولارا للسائقين الذين يسخنون سياراتهم أكثر من ثلاث دقائق وفقا لإدارة حماية البيئة بالولاية.