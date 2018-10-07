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تسرب وقود بعد اصطدام سفينتي شحن في المتوسط

صورة للسفينتين التونسية والقبرصة لحظة الاصطدام

اصطدمت سفينتا شحن تونسية وأخرى قبرصية ببعضهما البعض صباح الأحد بالقرب من جزيرة كورسيكا الفرنسية فى البحر المتوسط.

وأدى الحادث إلى حدوث تسرب للوقود، بينما لم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات.

وقالت وسائل إعلام إن السفينة التونسية "أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة اصطدمت بالقبرصية " سي.أس. أس فيرجينيا"، التي كانت راسية على بعد حوالي 30 كيلومترا من الطرف الشمالي للجزيرة في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا.

وكانت السفينة التونسية في طريقها من جنوة في إيطاليا إلى ميناء رادس التونسي.

وتقوم السلطات في فرنسا وموناكو وإيطاليا بالتعامل مع تسرب الوقود.

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