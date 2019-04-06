تسرق البنوك لتنفق على عمليات التجميل

ألقت الشرطة في ولاية تكساس القبض على سارقة بنوك كانت تستخدم الأموال المسروقة لدفع تكاليف عمليات جراحة التجميلية.

واعتقلت السارقة المعروفة باسم "آيكونك فاكس" في مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن في طريق عودتها من المكسيك بعد إجرائها جولة جديدة من الجراحة.

وذكرت صحيفة "تليغراف" أن فاكس (37 عاما) وهي متحولة جنسيا متهمة بسرقة بنك في ولاية مسيسيبي الشهر الماضي.

وذكر شهود عيان في حينه أن المشتبه بقيامها بعملية السرقة بدت وكأنها قد خضعت مؤخرا لعملية جراحية تجميلية، لأن شفتيها كانتا منتفختين.

وقالت الصحيفة إن المختجزة تواجه تهما بالسطو على بنوك في ولايات ألاباما وتكساس وجورجيا وتينيسي.