تسريبات جديدة لمواصفات آيفون 11

قال موقع "TechRadar" المتخصص في أخبار التكنولوجيا الجمعة إن تسريبات جديدة أظهرت أن تعديلات جذرية أدخلت على هاتف "آيفون 11" المتوقع طرحه في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت التسريبات إلى أن شركة آبل ستصدر هاتفين هما آيفون 11 و آيفون 11 ماكس، وسيكون كل منهما مزودا بثلاث عدسات كاميرا، إحداها ستكون بدرجة وضوح 12 ميغا بكسل مع مجال رؤية 120 درجة.

المعلومات المسربة التي نشرتها قناة "EveryApplePro" على يوتيوب تشير إلى أن هاتفي آيفون سيحتويان على فلاش كاميرا محسن وأكثر سطوعا.

وكذلك أدخلت آبل تحسينات على تقنية "Smart HDR" في هواتف آيفون الجديدة لدرجة أنها ستكون الأفضل مقارنة بمنافسيها الآخرين في غوغل وسامسونغ وهواوي.

وعمدت الشركة أيضا إلى تطوير تقنية التعرف على الوجه (Face ID) في هواتف آيفون الجديدة، مما يسمح له بالعمل من زوايا أوسع.

​وستكون شاشة آيفون 11 بحجم 5.8 بوصة، فيما سيحتوي آيفون 11 ماكس على شاشة بحجم 6.5 بوصة.

ويبدو أن التغيير الكبير سيطرأ على الجزء الخلفي في الهاتف والمتعلق بمكان الكاميرات والتي بدت وكأنها حشرت في مربع كبير.

هذا ليس كل شيء، فهناك أيضا بعض الميزات التي أدخلتها آبل على المساعد الرقمي "Siri" في هواتف آيفون مما يتيح له فهمك بشكل أفضل.

كذلك يبدو أن آبل ستضمن احتواء نظام التشغيل "iOS 13" على إدارة ذاكرة وصول عشوائية ذكية تساعد الهاتف على تعلم عاداتك حتى يتمكن من تحميل التطبيقات مسبقا لجعل التنقل في نظام التشغيل أكثر مرحا وسرعة.