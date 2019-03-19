تسلا تناشد موظفيها توصيل السيارات

طلبت شركة تسلا من موظفيها التطوع في مساعدتهم لتوصيل 30 ألف سيارة للزبائن خلال أسبوعين.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" نص رسالة أرسلتها إدارة الشركة نهاية الأسبوع الماضي للموظفين والتي تقول فيها إنها تحتاج المساعدة وتطلب منهم التطوع من أجل توصيل آلاف السيارات.

وأرسل الرسالة نائب الرئيس التنفيذي للشركة سانجي شاه، في خطوة لتعويض النقص الذي حصل بعد إلغاء الشركة للعديد من الوظائف والتي شملت عددا من المتخصصين بتوصيل السيارات للزبائن.

وقامت الشركة بتوصيل حوالي 100 ألف سيارة في الربع الرابع من العام الماضي، وتتوقع تسلا في تقريرها المالي أن يرتفع الإنتاج خلال الربع الأول من العام 2019 ولكنه سيترافق مع تراجع أعداد السيارات التي سيتم تسليمها للزبائن.