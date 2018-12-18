تسليم مطيع.. هل يهدئ الشارع الأردني؟

هدّأ نبأ تسلم الحكومة الأردنية المتهم الأول بفضيحة السجائر المقلدة عوني مطيع المزاج العام في المملكة لبعض الوقت، لكنه سرعان ما يذكرهم بقضايا فساد سابقة أخفقت الحكومة في معالجتها، حسب رأيهم.

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وشهدت السنوات الماضية الكشف عن قضايا فساد، وصل بعضها إلى طريق مسدود، أبرزها ما يعرف بقضية وليد الكردي زوج عمة ملكة الأردن، وقضية رجل الأعمال خالد شاهين.

ورغم حكم المحاكم الأردنية على وليد الكردي بالسجن 22 عاما وغرامة لا تقل عن 300 مليون دولار، إثر ثبوت اتهامات بحقه تتعلق باستغلال منصبه رئيسا لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية، لا يزال الكردي حرا طليقا يعيش في لندن، حسب ما تشير وسائل إعلام إردنية.

في حين لا تزال قضية رجل الأعمال خالد شاهين مثار اهتمام الشارع الأردني في الحديث عن قضايا الفساد.

ورغم سجن شاهين، لم ير الشارع الأردني أن العقوبة التي نالها تتلاءم مع ما ارتكبه من جرم، إذ لا يزال يذكر اسمه عند فتح أي ملفات فساد، كما كشف تحقيق صحافي عن إمبراطورية شركات شاهين المخفية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز الثلاثاء أن تسلم مطيع يعكس "الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة".

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ورغم الوقع الإيجابي لخبر عوني مطيع على الأردنيين، تندر ناشطون أردنيون على وسائل التواصل الاجتمعي بـ"عدم جدية مكافحة الفساد ضمن نهج الدولة".

النائب السابق أحمد الشقران الذي كان مسؤولا عن ملف قضية وليد الكردي في مجلس النواب، قال على فيسبوك: "أخيرا عوني مطيع خلف القضبان، عقبال عند الكردي".