تسونامي إندونيسيا.. المياه تهاجم حفلا موسيقيا

أظهرت تسجيلات مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تجتاح موقع حفل لفرقة البوب "سيفنتين" في الهواء الطلق في إندونيسيا. ودفعت المياه أعضاء الفرقة خارج المنصة.

وظهر مغني الفرقة في فيديو عبر "إنستغرام" وهو يعلن بتأثر شديد وفاة كل من عازف الباص في الفرقة والقيم على جولاتهم الموسيقية.

شاهد لحظة مهاجمة المياه للحفل.

وأدى تسونامي وقع بعد انفجار بركاني في إندونيسيا إلى سقوط 222 قتيلا ومئات الجرحى بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأحد.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن "هناك 745 جريحا و30مفقودا".

ودمرت الأمواج العاتية التي اجتاحت سواحل سومطرة الجنوبية والساحل الغربي لجزيرة جاوة مئات الأبنية.

وقد حدث هذا المد بعد انفجار بركان آناك كراكاتوا، بحسب ما أفاد سوتوبو بوروو نوغروهو.