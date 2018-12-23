تسونامي إندونيسيا.. السلطات تعتذر

السلطات الإندونيسية تعتذر للشعب، فقبل أن تهاجم الأمواج الغاضبة الناس، قالت إنها لم تكن تسونامي بل هي "مجرد مد"، ودعت السكان إلى عدم الهلع.

لكن سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث كتب على تويتر بعد ذلك "كان ذلك خطأ ونحن آسفون".

التغريدة جاءت بعد فوات الأوان، حيث قتل أكثر من 200 شخص، واصيب أكثر من 700، وعشرات أصبحوا في عداد المفقودين.

تمر على إندونيسيا أمام صعبة، وفرق الإنقاذ تحصي الضحايا وتبحث عن المفقودين. أما الكهرباء فقد انقطعت، وهناك مواطنون عالقون يشعرون بالخوف على حياتهم.

المياه تقتحم حفلا موسيقيا

حفل تعلو فيه أصوات الحاضرين انسجاما مع موسيقى صاخبة لفرقة "سيفنتيين" التي تقف على المنصة، أجواء من المرح، لا أحد يتوقع ما سيأتي.

فجأة، تقتحم المياه الحفل، وتجرف معها المنصة التي انهارت وسط صرخات الحضور الذين عمت بينهم الفوضى والهلع.

إنها مياه تسونامي إندونيسيا، التي أدت إلى مصرع عضو بالفرقة الموسيقية وشخص آخر يعمل على تنظيم الحفلات.

شاهد لحظة هجوم المياه على المحتفلين: