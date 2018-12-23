تسونامي إندونيسيا.. السلطات تعتذر

السلطات الإندونيسية تعتذر للشعب، فقبل أن تهاجم الأمواج الغاضبة الناس، قالت إنها لم تكن تسونامي بل هي "مجرد مد"، ودعت السكان إلى عدم الهلع.
لكن سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث كتب على تويتر بعد ذلك "كان ذلك خطأ ونحن آسفون".
التغريدة جاءت بعد فوات الأوان، حيث قتل أكثر من 200 شخص، واصيب أكثر من 700، وعشرات أصبحوا في عداد المفقودين.
تمر على إندونيسيا أمام صعبة، وفرق الإنقاذ تحصي الضحايا وتبحث عن المفقودين. أما الكهرباء فقد انقطعت، وهناك مواطنون عالقون يشعرون بالخوف على حياتهم.
المياه تقتحم حفلا موسيقيا
حفل تعلو فيه أصوات الحاضرين انسجاما مع موسيقى صاخبة لفرقة "سيفنتيين" التي تقف على المنصة، أجواء من المرح، لا أحد يتوقع ما سيأتي.
فجأة، تقتحم المياه الحفل، وتجرف معها المنصة التي انهارت وسط صرخات الحضور الذين عمت بينهم الفوضى والهلع.
إنها مياه تسونامي إندونيسيا، التي أدت إلى مصرع عضو بالفرقة الموسيقية وشخص آخر يعمل على تنظيم الحفلات.
شاهد لحظة هجوم المياه على المحتفلين:
وظهر مغني الفرقة في فيديو عبر "إنستغرام" وهو يعلن بتأثر شديد وفاة كل من عازف الباص في الفرقة والقيم على جولاتهم الموسيقية.
السلطات قالت إن التسونامي حدث بسبب مد غير عادي مرتبط بالقمر الجديد رافقه انزلاق في أعماق البحر بسبب انفجار بركان آناك كراكاتوا، الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيف سوندا.
وجرفت المياه مئات المباني على السواحل الجنوبية لجزيرة سومطرة وغرب جزيرة جاوة.
وحدث المد البحري أثر ثوران بركان آناك كراكاتوا، كما قال سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث.
وفي لقطات بثها التلفزيون، يظهر شاطىء كاريتا الموقع السياحي الشعبي على الساحل الغربي لجاوة بعدما ضربه التسونامي.
ويظهر حطام مبعثر من قطع خشبية وأسقف معدنية متناثرة. وبين هذا الحطام أشجار اقتلعت.
محمد بينتانغ (15 عاما) من كاريتا، يقول إنه شاهد الموجة تضرب المكان. وقال "وصلنا هنا لنمضي عطلة، وفجأة وصلت المياه. حل الظلام في كل مكان ولم يعد هناك كهرباء".
وأضاف "في الخارج عمت الفوضى وما زلنا لا نستطيع الوصول إلى الطريق".
وفي إقليم لامبونغ على الجانب الآخر من المضيق، روى لطفي الرشيد (23 عاما) كيف فر من شاطىء كالياندا لينقذ حياته.
وقال "لم أتمكن من تشغيل دراجتي النارية فهربت وأخذت أركض (...) صليت وجريت بأسرع ما يمكن".
تسونامي نادر
وأشار مركز المعلومات الدولي للتسونامي إلى أن انفجار البراكين تحت البحر أمر نادر نسبيا لكن يمكن أن يسبب تسونامي.
ذكر المركز الإندونيسي للبراكين وإدارة المخاطر الجيولوجية أن مؤشرات تدل على نشاط هذا البركان تصدر منذ أسبوع.
واستمر ثوران البركان حوالى 13 دقيقة وأطلق سحابة كثية من الرماد.
وآناك جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كراكاتوا في 1883. وهذا البركان هو أحد 127 بركانا ناشطا في إندونيسا.
وإندونيسيا أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.
وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.