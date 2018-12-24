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فيديو.. مشاهد مرعبة لتسونامي إندونيسيا

تسونامي إندونيسيا.. مشاهد الرعب والصدمة Photo: AFP

قدرت وكالة الكوارث الوطنية الإندونيسية الإثنين حصيلة ضحايا تسونامي بأكثر من 370 قتيلا.

وتبذل فرق الإنقاذ جهودا حثيثة للعثور على ناجين من التسونامي الذي ضرب فجأة مساء السبت سواحل مضيق سوندا الذي يفصل بين جزيرتي سومطرة وجاوة.

وقد وقع التسونامي بعد ثوران بركان آناك كراكاتوا.

ثورة بركان آناك كراكاتوا الذي سبق حدوث تسونامي
ثورة بركان آناك كراكاتوا الذي سبق حدوث تسونامي

انفجار البركان:

خريطة توضح مكان التسونامي:

وخلفت الموجة الهائلة دمارا شديدا، فقد اقتـُلعت أشجار وانهارت أسقف وألواح خشبية وتحطمت بيوت.

عامل إنقاذ أمام حطام منزل مدمر
عامل إنقاذ أمام حطام منزل مدمر

مواطنون يبحثون عن ذويهم وسط حطام المنازل في قرية سومر
مواطنون يبحثون عن ذويهم وسط حطام المنازل في قرية سومر

تداول ناشطون مقطع فيديو لحدوث التسونامي خلال حفل موسيقي:

أكثر من 370 قتيلا وأضرار مادية هائلة
أكثر من 370 قتيلا وأضرار مادية هائلة

رد فعل رجل تدمر منزله.. فقط يجمع ما تبقى حتى لو مجرد دجاجات
رد فعل رجل تدمر منزله.. فقط يجمع ما تبقى حتى لو مجرد دجاجات

سيارة وحيدة وسط حقل
سيارة وحيدة وسط حقل

القوارب حاصرتها موجة التسونامي
القوارب حاصرتها موجة التسونامي

لجأ البعض إلى بنايات حكومية للاحتماء
لجأ البعض إلى بنايات حكومية للاحتماء

مشاهد أخرى بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

طفل يتناول الحليب في مركز لإيواء النازحين جراء تسونامي
طفل يتناول الحليب في مركز لإيواء النازحين جراء تسونامي

عمال الإنقاذ يحملون جثة أحد الضحايا
عمال الإنقاذ يحملون جثة أحد الضحايا

رجل يبكي بعد معرفته بوفاة أحد أقاربه
رجل يبكي بعد معرفته بوفاة أحد أقاربه

مصاب في المستشفى
مصاب في المستشفى

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