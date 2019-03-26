تسوية طبية بـ 775 مليون دولار

أعلنت جونسون أند جونسون وباير عن تسوية بقيمة 775 مليون دولار لمستخدمي دواء لتمييع الدم " زارلتو"/ (Xarelto).

وكان آلاف المرضى رفعوا قضايا ضد الشركة لعدم تحذيرهم من مخاطر استخدام الدواء باحتمال حدوث نزيف مميت للشخص.

ولم تعترف جونسون أند جونسون وباير عن مسؤوليتهما في الـ 25 ألف قضية المرفوعة ضدهم، حيث فضلوا تسوية القضايا لعدم المضي في المحاكمات بما تستهلكه من وقت وجهد.

وقالت شركة باير إنها ملتزمة بإمدادات دواء "زارلتو" الذي يأخذه أكثر من 45 مليون مريض حول العالم، مؤكدة أنه دواء آمن وفعال.

ويستخدم هذا الدواء لمنع حدوث الجلطات الدموية خاصة بعد العمليات، وهو من فصيلة الأدوية مانعة التخثر أو ما يعرف بالتجلط.