خطفت قلوب لاعبي المنتخب المغربي.. ما قصة الصورة؟

تفاعل عدد من نجوم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع صورة مؤثرة تُظهر مجموعة من الأطفال في منطقة نائية وهم يتابعون مباراة على شاشة هاتف جوال.

يقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الصورة لأطفال مغاربة أثناء متابعتهم مباراة للمنتخب المغربي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

قائد المنتخب المغربي المهدي بنعطية نشر الصورة مع تعليق قال فيه "حين نرى هذا لا يمكن سوى أن نرغب في تقديم كل ما نستطيع".

وأضاف "من أجلكم صغاري سنقوم بكل ما نستطيع لنسعدكم".

النجم أشرف حكيمي شارك الصورة وأرفقها بعلم المغرب، بينما علق عليها فيصل فجر بعبارة "ديما مغرب".

وكان المنتخب الوطني المغربي قد نجح، مساء الجمعة، في العبور إلى دور ثمن النهائي برسم منافسات كأس أفريقيا للأمم 2019 التي تحتضنها مصر، بعد تغلبه على نظيره الإيفواري بهدف دون مقابل.

المصدر: أصوات مغاربية