تشكيلة فيفا المثالية لكأس العالم 2018

تضمنت التشكيلة المثالية لكأس العالم روسيا 2018 التي اختارتها مجموعة فنية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج باللقب العالمي. وجاءت تشكيلة فيفا المثالية على هذا النحو: تيبو كورتوا "بلجيكا"

استحق العملاق البلجيكي جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018 بمحافظته على شباكه نظيفة في أربع مباريات من أصل سبع وتصديه لكرات خطيرة لا سيما في المباراة ضد البرازيل. كيران تريبيير "إنكلترا"

أطلقوا عليه لقب "بيكهام الجديد" وقد سجل من ركلة حرة مباشرة على غرار قائد منتخب إنكلترا السابق في مرمى كرواتيا في نصف النهائي، لكنه لم يكن كافيا لبلوغ فريقه المباراة النهائية. تريبيير هو أحد اكتشافات مونديال روسيا وقد ساهمت تمريراته العرضية من لعب مفتوح أو ركلات ثابتة في العديد من أهداف إنكلترا التي سجلت 10 أهداف من أصل 12 من هذه الركلات. رافايل فاران "فرنسا"

"المدافع الكامل" بفضل سرعته وحسن تمركزه وقدرته على التصدي للكرات العالية. فاران أضاف اللقب العالمي إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الإسباني وهو لا يزال في الخامسة والعشرين فقط. دييغو غودين "الأوروغواي"

مهندس خط دفاع منتخب بلاده خلال دور المجموعات إذ لم يدخل مرماه أي هدف في ثلاث مباريات ونجح في شل حركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ثمن النهائي. لوكاس هرنانديز "فرنسا"

في بطولة لم يتألق فيها أي لاعب في مركز الظهير الأيسر بشكل لافت، نجح لوكاس هرنانديز الذي يشغل مركز قلب الدفاع عادة في القيام بهذه المهمة على أكمل وجه. صقل موهبته في ظل زميله غوديون في أتلتيكو مدريد ونجح في تجسيد فعالية المنتخب الفرنسي على حساب اللعب الاستعراضي. بول بوغبا "فرنسا"

ضحى بول بوغبا بنجوميته للقيام بـ "الأعمال القذرة" داخل المستطيل الاخضر خلافا لما يقوم به في صفوف فريقه مانشستر يونايتد حيث كان عرضة للانتقادات. أظهر أهميته في خط وسط منتخب فرنسا من خلال أداء رفيع المستوى على مدار البطولة توجه بهدف رائع في المباراة النهائية هو الأول له في البطولة. لوكا مودريتش "كرواتيا"

عزز قائد كرواتيا لوكا مودريتش سمعته خلال هذه البطولة من خلال اختياره أفضل لاعب ثلاث مرات في مباريات البطولة، قبل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. كان مودريتش القلب النابض والمحرك الأساسي لفريقه طوال البطولة وتوج موسما رائعا حقق فيه دوري أبطال أوروبا في صفوف ريال مدريد أيضا وسيكون أحد المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. فيليبي كوتينيو "البرازيل"

كان لاعب وسط برشلونة أحد أبرز البرازيليين الذين أظهروا قدراتهم الحقيقية على أرضية الملعب مسجلا في مرمى سويسرا وكوستاريكا. كما ساهم في تمريرتين حاسمتين لباولينيو في مرمى صربيا ولريناتو اوغوستو في مرمى بلجيكا. إيفان بيريسيتش "كرواتيا"

بعد بداية بطيئة، نجح إيفان بيريسيتش في إنهاء البطولة بقوة. وأنهى بيرسيتش حلم انكلترا ببلوغ المباراة النهائية بإدراكه التعادل ثم نجاحه في تمريرة حاسمة لماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي. نجح في إدراك التعادل لمنتخب بلاده في المباراة النهائية بهدف ذكي ورائع بيسراه. كيليان مبابي "فرنسا"

قورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي. نال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة أيضا لكن الأهم بأن هدفه الرابع في مونديال 2018 منح اللقب لمنتخب بلاده. إدين هازار "بلجيكا"