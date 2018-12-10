تشيلسي يتخذ إجراء في واقعة ستيرلنغ

قرر نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم الاثنين منع أربعة مشجعين من حضور مبارياته "مؤقتا" في إطار التحقيق الذي فتحه في واقعة عنصرية وقعت للاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ خلال لقاء جمع الفريقين السبت الماضي في الدوري الإنكليزي.

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وقرر النادي حرمان المشجعين الأربعة مؤقتا من دخول الملعب بانتظار الانتهاء من التحقيق، مع إمكانية حظرهم نهائيا من متابعة الفريق في الملعب إذا وجد دليل على سلوك عنصري.

وجاء في بيان للنادي أن تحقيقاته في هذه المسألة مستمرة "ونحن ندعم بالكامل تحقيقات الشرطة، وأي معلومات نحصل عليها سنمررها إليهم".

واعتبر النادي أن "جميع أشكال التمييز بغيضة، وإذا كان هناك إثبات لمشاركة حاملي التذاكر (الموسمية) في أي تصرف عنصري، سيصدر النادي عقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر. سنؤيد أيضا بشكل كامل أي محاكمات جنائية".