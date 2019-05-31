هل استقر تشيلسي على بديل هازارد؟

أفادت تقارير صحافية بريطانية بأن نادي تشيلسي يعتزم التعاقد مع لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي فيليب كوتينيو، من أجل تعويض نجمه البلجيكي إيدين هازارد الذي يقترب من الانتقال لصفوف ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن نادي تشيلسي وضع كوتينيو ضمن أهم أولوياته التعاقدية خلال موسم الانتقالات الصيفية.

صحيفة "مترو" الإنكليزية أشارت من جهتها، إلى إن النادي اللندني مستعد لصرف 140 مليون يورو من أجل ضم نجم ليفربول السابق.

لكن إتمام الصفقة من عدمه يعتمد على نتيجة الطعن الذي تقدم به تشلسي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي منع النادي من إجراء أي تعاقدات حتى صيف العام المقبل.

ويقدم كوتينيو، الذي انتقل للنادي الإسباني في كانون الثاني/ديسمبر 2018، مستويات متذبذبة مع برشلونة حيث شارك في 54 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا فقط.