تشييع الرئيس بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية

انطلقت مراسم تشييع الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الأميركية واشنطن بحضور الرئيس دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا والرؤساء الأربعة السابقين إلى جانب أقارب وأصدقاء بوش ومسؤولين وساسة أميركيين وأجانب.

ويلقي أربعة أشخاص كلمات تأبينية خلال المراسم في الكاتدرائية هم الرئيس جورج بوش الابن والسناتور السابق من ولاية وايومين ألان سيمبسون، ورئيس وزراء كندا السابق برايان مولروني والمؤرخ الرئاسي جون ميتشم.

وبدأت مراسم الوداع الرسمية للرئيس الراحل الاثنين بنقل جثمانه على متن طائرة رئاسية من مدينة هيوستن في ولاية تكساس إلى العاصمة واشنطن.

وبعد ثلاثة أيام في العاصمة تختتم بالمراسم في الكاتدرائية الوطنية، سينقل جثمان بوش إلى تكساس حيث ستقام مراسم دفنه بجوار قبر زوجته باربرا التي توفيت في نيسان/أبريل 2018.

وأغلقت الحكومة الفدرالية والأسواق المالية الأميركية الأربعاء حدادا على الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الذي توفي في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر عن 94 عاما.

وكان عشرات آلاف الأميركيين قد ألقوا نظرة الوداع الأخيرة على بوش عندما سجي جثمانه في مبنى الكونغرس.