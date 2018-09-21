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العراق

تشييع جثمان فاضل برواري في دهوك

فاضل برواري - أرشيف

شيع الجمعة جثمان قائد العمليات الخاصة الأولى بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي فاضل برواري في مسقط رأسه بمدينة دهوك.

وجرت مراسم تشييع القائد العسكري الذي توفي الخميس إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ 52 بالتنسيق بين وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة الكردية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر مساء الخميس بيانا نعى فيه برواري قائلا إنه "كان حاضرا في مواجهة الإرهاب الداعشي بشجاعة".​

ولد اللواء فاضل برواري في دهوك بإقليم كردستان عام 1966، وعمل آمرا في قوات البيشمركة الكردية بين عامي 1989-1991.

وبعد عام 2003 عمل على تأسيس جهاز العمليات الخاصة العراقية ليكون نواة لجهاز مكافحة الارهاب، وأصبح قائدا للعمليات الخاصة عام 2007.

شارك برواري في عمليات الفلوجة الأولى، وعمليات النجف، ومعركة تحرير سامراء ومرقد الإمامين العسكريين، وتطهير المدائن من تنظيم القاعدة. كما شارك في أغلب المعارك التي شنتها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش.

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