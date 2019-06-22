تصاعد التوتر بين روسيا وجورجيا

قالت وزارة النقل الروسية السبت إن موسكو ستعلق رحلات الركاب لشركات الطيران الجورجية إلى روسيا في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها تبيليسي مؤخرا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر الجمعة مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا ابتداء من 8 تموز/يوليو، رداً على تظاهرات مناهضة للحكومة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

واندلعت تظاهرات في جورجيا احتجاجا على إلقاء نائب روسي خطابا في البرلمان الجورجي في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع الحشود الغاضبة من اقتحام البرلمان.

وأصيب المئات من المحتجين وأفراد الشرطة في الاشتباكات بعضهم إصابته خطيرة عندما حاول المحتجون اقتحام صفوف شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالزجاجات والحجارة وجذبوا الدروع الواقية من أفرادها مما أثار رد فعل عنيفا من الشرطة.

ووصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي روسيا بأنها "عدو ومحتل" واتهمت موسكو بالمساعدة في إشعال الاحتجاجات.

وما زال النفوذ الروسي في جورجيا موضوعا حساسا من الناحية السياسية حيث تتهم المعارضة حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي ساند زورابيشفيلي للوصول للحكم في أواخر العام الماضي بأنه أضعف من اللازم عندما يتعلق الأمر بمواجهة روسيا.