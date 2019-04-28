صحيفة: البشير يبكي بشكل هستيري

عندما طلب الرئيس الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير من قواته الأمنية مواجهة المتظاهرين بالقوة، لم تكتف اللجنة الأمنية برفض طلبه فحسب، بل قررت عزله، بسبب تصريحات خطيره نسبت له في ذلك اليوم.

وقال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولي مقاليد السلطة في السودان، إن أوامر البشير بمواجهة المعتصمين لم تكن أوامر رئاسية عادية، بل استندت إلى "فتوى مالكية" قال إنها تبيح "قتل ثلث الشعب من أجل الحفاظ على الحكم".