الصين تحكم على كندي بالإعدام

قضت محكمة صينية الإثنين بإعدام مواطن كندي بتهمة تهريب مخدرات، ما دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاتهام بكين باستخدام عقوبة الإعدام "بشكل تعسفي".

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرقي الصين في بيان إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرغ، بعد أن قدم طعنا على حكم أولي بسجنه 15 عاما، وأصدرت هي حكمها بالإعدام.

وأضافت المحكمة في بيان آخر أنه تم إبلاغ شلينبيرغ داخل المحكمة بأن من حقه استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدوره أمام محكمة لياونينغ العليا.

وقد يزيد الحكم من تدهور العلاقات بين بكين وأوتاوا المتوترة منذ اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية في كندا، وما تبعه من اعتقال الصين لكنديين اثنين.