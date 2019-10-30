تصعيد دبلوماسي.. الأردن يعتقل إسرائيليا تسلل لأراضي المملكة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اعتقال أجهزة الأمن مواطنا إسرائيليا تسلل الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية،. وفق بيان للناطق باسم الوزارة سفيان القضاة

وقال القضاة إن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

بدوره أكد الجيش الاسرائيلي أن أحد المواطنين الإسرائيليين تسلل إلى الأراضي الأردنية، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها تفحص ملابسات الحادث مع السلطات الأردنية.

ويأتي الإعلان عن اعتقال المواطن الإسرائيلي في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية هبة عبد اللبدي (24 عاما) وعبد الرحمن مرعي (28 عاما) لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين قبل نحو شهرين حيث يحملان الجنسية الأردنية.

وأعلن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في بيان الثلاثاء أن بلاده استدعت السفير الأردني في إسرائيل "للتشاور" على خلفية استمرار قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال المواطنين الأردنيين.

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي اعتقلت في 20 أغسطس الماضي، أما عبد الرحمن مرعي فتم اعتقاله في الثاني من سبتمبر.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الرحمن فيعاني من سرطان الدماغ وسبق وان خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت في طريقها من الأردن إلى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها، فيما عبد الرحمن كان هو الآخر في طريقه من الأردن إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين. والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.