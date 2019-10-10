تصفح موقع "الحرة" رغم الحجب

في حال كان موقع الحرة محجوبا في بلدكم، يمكنكم تصفحه من خلال تطبيق "سايفون".

لتحميل التطبيق لمستخدمي أجهزة الهاتف العاملة وفق نظام Android، اضغط على الرابط التالي: https://s3.amazonaws.com/psiphon/web/sj1r-80j3-cn9m/PsiphonAndroid.apk

ولتحميل "سايفون" للأجهزة العاملة وفق أنظمة التشغيل ويندوز (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (الأجهزة المكتبية), وWindows 10)، اضغط على الرابط التالي:https://s3.amazonaws.com/psiphon/web/sj1r-80j3-cn9m/psiphon3.exe.

وفي حالة، منعكم من تصفح موقعنا أو تحميل الروابط التي يحويها أو أن جهات معينة تقوم في بلدك بمراقبتها٬ يمكنكم طلب الحصول على الروابط لتصلكم في رسالة إلكترونية عبر التواصل معنا على العنوان التالي: alhurra@psiphon3.com

