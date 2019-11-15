تصفيات أمم أفريقيا.. تعادل سلبي بين المغرب وموريتانيا

أنهى المنتخبان المغربي والموريتاني اللقاء الذي جمعهما أمسية الجمعة، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كاس أمم أفريقيا 2012 بالتعادل السلبي.

وأمام جمهور متواضع بملعب الأمير مولاي عبد الله، أظهر المرابطون عزيمة على تقاسم نقاط اللقاء مع مضيفيهم أسود الأطلس الذين ضيعوا الكثير من الفرص خصوصا خلال الشوط الثاني.

وفي أول لقاءاتهم بعد الخروج المبكر من كاس الأمم الأفريقية التي جرت في مصر الصيف الماضي، لم يتمكن أبناء المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش من هز شباك المرابطين رغم إضافة الحكم ست دقائق كاملة كوقت بدل ضائع.

المنتخب الموريتاني الذي شارك مرة واحدة فقط في نهائيات أمم أفريقيا، كان أكثر عزيمة على الظهور بوجه مشرف على أرض المغاربة وحظي باحترام الجمهور المضيف الذي استاء من أداء رفاق حكيم زياش.