نتائج "متواضعة" للفراعنة في كأس أمم أفريقيا

واصل منتخب مصر نتائجه المتواضعة بتعادله سلبا مع مضيفه جزر القمر مهدرا نقطتين جديدتين، الاثنين، في موروني ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، فيما رفع منتخب مصر رصيده الى نقطتين فقط بعدما تعادل في بداية مشواره في التصفيات على أرضه مع كينيا 1-1.

وكاد المنتخب المصري يسجل هدف السبق في المباراة مبكرا عندما سدد محمود عبد المنعم "كهربا" كرة قوية تصدت لها العارضة (9).

وسنحت فرصة اخرى للفراعنة عندما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل المنطقة بعد خطأ من حارس مرمى جزر القمر علي احمادا للمسه الكرة مرتين، لكن محمود حسن "تريزيغيه" سددها في حائط السد (11).

وبدأ منتخب جزر القمر يدخل أجواء المباراة تدريجيا وشكل بعض الضغط على دفاع مصر المتراجع لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

وفي مفارقة غريبة، تأخر إشراك البديل المصري حسين الشحات، بدلا من محمد مجدي "قفشه"، في مطلع الشوط الثاني على مدى دقيقتين لعب خلالها الفراعنة بعشرة لاعبين.

وأهدر تريزيغيه فرصة هدف مؤكد للفراعنة في الدقيقة 65 بعدما انفرد بعلي احمادا ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر، رد عليه سعيد بكاري بمراوغة أحمد حجازي ليسدد كرة قوية أخرجها الشناوي الى ركنية بصعوبة (67).

وعقب المباراة اقتحمت الجماهير ملعب المباراة احتفالا بتحقيق التعادل مع الفراعنة.

وعزا حسام البدري تواضع أداء فريقه في المباراتين إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق بعد أن تم تعيينه قبل فترة قصيرة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، وقال في هذا الصدد: "التأخر في تعيين الجهاز الفني لم يساعد، فلم يتجمع الفريق إلا في معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر ولم يتجمع المنتخب خلال سبتمبر، وهذا الأمر تسبب في مشكلة كبيرة للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني".

وأوضح قائلا إن "توقف الدوري لمدة 40 يوما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي، ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم الجهود المبذولة".

واعترف بأنه غير راض تماما على نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر، ولكنه أكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة.